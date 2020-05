PANDEMIA: EM VÍDEO, MARCOS ROCHA SUGERE QUE PERDOAR DÍVIDA DA ENERGISA É QUESTÃO HUMANITÁRIA; E GOVERNADOR DIZ QUE ‘FAKE NEWS’ ASSUSTOU DONO DO PRONTOCORDIS

Em sessão extraordinária na Assembleia (ALE/RO), onde participou de forma virtual, o chefe do Executivo alega que o estado está sem leitos de UTI e respiradores

Porto Velho, RO — O governador de Rondônia Coronel Marcos Rocha (sem partido) participou de sessão extraordinária de maneira virtual na Assembleia Legislativa (ALE/RO).

Na parte final de suas considerações, ele disse, entre outros pontos, que notícias falsas (fake news) publicadas pela imprensa teriam arruinado o contrato quase entabulado com o Prontocordis.

A respeito da questão do perdão da dívida com a Energisa, Rocha apelou ao lado emotivo e deu a entender que a ação tem viés de ordem humanitária, já que o Estado precisaria desse dinheiro para enfrentar a pandemia. Ele chegou a mencionar também que não está preocupado com as críticas da população se o resultado final for salvar vidas.

“Estou bastante preocupado, muito preocupado, porque a gente vem criando uma regra para ter leitos suficientes de UTI”.

“Acabei perdendo a chance de alugar o Prontocordis, que viria completo. Viria com 173 médicos, hemodiálise, recuperador cardiáco, todos os medicamentos, enfim, todo hospital completo, em razão das “fake news” lançadas na mídia”.

“Hoje, depois de tudo isso, o dono do Prontocordis acabou percendo que teria desvantagem se alugasse o hospital, e desistiu do aluguel”

“Conclusão: hoje estamos sem leitos, passei a maior parte do dia ontem conversando com o governo federal para conseguir a ajuda direta”.

“Há 15 dias, nós tínhamos uma morte. Até ontem, foram 32 mortes. E infelizmente nós teremos outras, e muito mais. Até o dia 10, a previsão, ontem nós estávamos com 943 infectados, então até o dia 10 a previsão é de mil noventos e poucos infectados”.

“E o estudo agora que foi feito, e está sendo acompanhado por nossa equipe e da Unir [Universidade Federal de Rondônia], está batendo”.

“Então eu preciso da ajuda de todos os senhores porque hoje, peal primeira vez, nós eetamos, de verdade, praticamente sem leitos de UTI, sem respiradores, e nós poderíamos ter tido isso daí”.

“Estou bastante preocupado e isso pode arrasar o nosso Estado. Arrasar mesmo o nosso Estado. […]”.

“Tive oportunidade de falar ao deputado Laerte Gomes sobre o sofrimento que estou tendo para poder administrar esse caos. […].

Energisa

“Em relação à Energisa, recebi algumas perguntas… E ouvi dizer: “Ah, o governador quer tirar as dívidas da Energisa”. Não é isso. […]”.

“Mas além disso, a maior parte da dívida que existe, que é uma dívida antiga, 20 anos, que não tem nem previsão, e podemos perder na Justiça, ainda tem isso, poderia ser utilizada para poder salvar vidas no nosso estado”.

“E a gente só vai ver, na verdade, o problema que está sendo gerado, aqueles que estão criticando a ação, quando alguém da família dos que estão criticando perder a vida”.

“Eu não tô preocupado agora que a população, parte da população, vai criticar que eu estou querendo beneficiar a Energisa. Estou preocupado em salvar a vida dessas pessoas também que irão criticar”.

“Se tiver que jogar culpa pra mim, pode. Minha preocupação é cuidar da saúde da pessoa, porque se faltar leitos vão dizer que foi o governador, como disseram a respeito do Prontocordis”.

FONTE: Por Rondoniadinamica

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

