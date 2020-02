OPORTUNIDADE DE EMPREGO: ENERGISA RONDÔNIA ABRE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 150 VAGAS

Além de garantir energia de qualidade em todo o estado, a empresa já gerou mais de 350 novos postos de trabalho em apenas três meses.

A Energisa Rondônia está com processo seletivo para o preenchimento de 150 vagas, para eletricistas e técnicos em eletrotécnica. Os profissionais interessados podem cadastrar currículo através do endereço eletrônico: <https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa>. A seleção de currículos seguirá até o dia 15 de março. Além de formação na área elétrica, o candidato deverá ser habilitado.

Ao anexar o currículo na plataforma digital jobs.kenoby, o candidato deverá indicar a cidade de interesse para candidatura. “Depois da seleção, os inscritos selecionados para as vagas passarão para as etapas presenciais, que consiste nos testes psicológicos e de direção, os quais serão realizados nas cidades polos mais próximas da área de inscrição de cada candidato”, destacou a analista de RH Sabrina Amorim.

“Além dessas novas 150 vagas, neste mês já efetivamos 280 profissionais que se candidataram no processo seletivo que teve início em setembro do ano passado. Essas contratações fazem parte do processo de internalização da Energisa, que passa a contar com pessoal próprio para garantir um serviço de excelência à comunidade”, salientou.

O trabalho de internalização, com os colaboradores indo a campo, teve início nesta última quarta-feira (7/02) com 207 profissionais em operação. “Eles estão distribuídos por todo o estado de Rondônia, atuando para que a Energisa cumpra um de seus principais valores, que é simplificar a vida dos nossos clientes, oferecendo soluções ágeis e definitivas, a fim de gerar valor para quem utiliza os serviços da empresa”, acentuou Thiago Nascimento, coordenador do departamento de leitura da Energisa. Há vagas disponíveis também para analista de ouvidoria, assistente administrativo e analista comercial.

O número de desempregados em Rondônia é cada vez menor. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado teve a segunda menor taxa de desemprego entre as 27 unidades da federação no segundo trimestre de 2019.

No ranking do IBGE, Rondônia fechou o 2° trimestre com 6,7% de desempregados, ficando atrás apenas de Santa Catarina, que tem taxa de 6%. Essa é uma boa notícia para a Energisa, uma vez que a concessionária tem grande participação na oferta de novos postos de trabalho, com quase 300 contratações em apenas cinco meses.

Só quem esteve desempregado por anos sabe a alegria que é receber uma ligação com proposta de trabalho. Foi o que o jovem Bruno da Silva Chaves sentiu ao ser selecionado pela Energisa para a função de leiturista. Desde 2017, ele procurava uma recolocação no mercado de trabalho. “Durante esse tempo eu fazia bicos do que aparecesse, como garçom, por exemplo”, disse. Bruno faz parte dos mais de 200 novos profissionais contratados para atuar na área de leitura da empresa no início desse ano.

Casado e morando de aluguel, o novo emprego representa mais que um salário na conta, dá a oportunidade de ascensão profissional por meio de programas de incentivo à qualificação e meritocracia. “Na próxima semana, vou começar o curso tecnólogo de Análise de Sistemas, porque vi que aqui tem vários setores onde dá pra eu crescer”, disse Bruno.

Alegria semelhante viveu José Antônio que deixou o antigo emprego, assistente administrativo em uma distribuidora de refrigerantes, para trabalhar na Energisa. “Fui atraído pelas oportunidades que há dentro do grupo. Gosto de trabalhar com elétrica e almejo, um dia, ingressar em uma outra função voltada a eletricidade”, comenta. “Já tenho o curso de eletricista de baixa e alta tensão, agora vou começar a fazer eletrotécnico, depois que finalizar a faculdade de administração, na qual estou no 5o período”, completou.

Outro profissional que trocou o antigo emprego para ingressar nos quadros da Energisa foi o eletricista Maurílio Santos. “Trabalhei por 11 anos em uma das terceirizadas da Energisa, na função de eletricista, mas, assim que fiquei sabendo da oportunidade na concessionária, pedi demissão do emprego e me candidatei a uma das vagas”, explicou. “Depois de passar por um longo processo seletivo, finalmente fui chamado para trabalhar”, comemorou, acrescentando que a expectativa é crescer na empresa. “Já estou fazendo curso de eletrotécnica”, finalizou.

