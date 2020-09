OPERAÇÃO RECICLAGEM: PF PRENDE QUATRO PREFEITOS DO INTERIOR DE RONDÔNIA; SAIBA QUEM SÃO E ENTENDA AS ACUSAÇÕES

Prisões foram efetuadas durante as incursões da Operação Reciclagem

Porto Velho, RO – Quatro prefeitos do interior de Rondônia foram presos durante as incursões da Operação Reciclagem nesta sexta-feira (25).

As diligências foram deflagradas pela Polícia Federal (PF) em parceria com o Ministério Público do Estado (MP/RO).

Foram presos os seguintes chefes do Executivo municipal: Marcito Aparecido Pinto (Ji-Paraná); Luiz Ademir Schock, conhecido como Luizão do Trento (Rolim de Moura); Gislaine Clemente (São Francisco do Guaporé); e Glaucione Maria Rodrigues Neri (Cacoal).

Daniel Neri, ex-deputado estadual e marido de Glaucione, também foi preso.

Entenda

A Operação Reciclagem visa combater supostos crimes perpetrados contra a Administração Pública. As alegações giram em torno de depoimentos prestados por um colaborador, qual seja, determinado empresário prestador de serviços às municipalidades em questão, que, de acordo com sua versão, teria sido extorquido com exigências de propina para poder receber.

Em decorrência do eventual achaque, resolveu dedurar o esquema às autoridades denunciando os ilícitos.

A própria PF alega que gravações realizadas durante as investigações, iniciadas em dezembro de 2019, comprovam, em tese, que os investigados receberam milhares de reais em dinheiro em espécie.

Mais de R$ 1,5 milhão foram bloqueados pelo Judiciário nas contas dos suspeitos.

A Justiça autorizou os mandados de prisão e ao menos doze de busca e apreensão, determinando, também, o afastamento dos envolvidos de suas respectivas funções públicas.

Também foram cumpridos 12 de mandados de busca e apreensão.

