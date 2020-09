OPERAC?A?O INIQUITATE – MP INVESTIGA PRÁTICA DE LOCUPLETAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NO USO DE ESPAÇO PÚBLICO

O Ministe?rio Pu?blico do Estado de Rondo?nia, por meio do Grupo de Atuac?a?o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com o apoio da Poli?cia Civil, deflagrou na manha? desta quinta-feira, 10 de setembro de 2020, a Operac?a?o Iniquitate referente a apurac?a?o da pra?tica de locupletamento ili?cito de agentes pu?blicos e entidade sem fins lucrativos no uso de espac?o pu?blico. Os ili?citos se perpetraram atrave?s das cobranc?as indevidas de valores a ambulantes para que pudessem trabalhar no evento denominado Dia do Evange?lico realizado em 18 de junho de 2019 e eventos comemorativos e religiosos ocorridos em anos anteriores, ou seja, exige?ncia de vantagem indevida para uso de espac?o pu?blico. Ainda restou demonstrado indi?cios de desvio e malversac?a?o dos valores destinados por emendas parlamentares à Associac?a?o Acreditar que realizava os referidos eventos.

A investigac?a?o iniciou a partir de denu?ncia dos mencionados trabalhadores auto?nomos de que estariam sendo extorquidos ao pagamento de valores em dinheiro por pessoas ligadas a um parlamentar estadual.

Apura-se, outrossim, o fato de que a citada associac?a?o e? integrada por servidores e pessoas ligadas a um parlamentar Estadual que destina as emendas parlamentares para execuc?a?o dos projetos sociais para essa entidade. Busca-se, ainda, apurar sobre o efetivo funcionamento da Associação Acreditar, bem como do seu atrelamento a pessoa de um parlamentar.

Dentre outras irregularidades, destaca-se, ainda, o fato de que a mencionada associac?a?o foi selecionada para atividades fomentadas com recursos pu?blicos, em tese, alheias a? sua capacidade te?cnica, levando-se em considerac?a?o a?s exige?ncias previstas no respectivo edital.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensa?o nas reside?ncias e locais de trabalho dos envolvidos, na sede de referida Associac?a?o e na Assembleia Legislativa de Rondo?nia, especificamente no Gabinete de um Deputado Estadual. Ha? indi?cios da pra?tica dos crimes de concussa?o, corrupc?a?o passiva, falsidade ideolo?gica, lavagem de capitais e associac?a?o criminosa.

Em relac?a?o ao nome da operac?a?o, “Iniquitate”, de origem do latim, indica a ac?a?o ou o que se mostra contra?ria a moral, a? religia?o e a? lei. Assim, a atuac?a?o dos investigados ao não cumprirem a lei e aproveitando-se da realizac?a?o de um evento ligado a comemorac?a?o de uma data rel

FONTE: Departamento de Comunicação Integrada (DCI/MPRO)

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

