NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS TOMAM POSSE E SÃO DIPLOMADOS EM CEREJEIRAS

Aconteceu na noite desta quinta-feira (09-01) nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Cerejeiras a posse dos conselheiros tutelares que irão trabalhar no Município de Cerejeiras/RO. ROZINETE SOARES DOS SANTOS, SÔNIA ALVES DA SILVA, ANGÉLICA APARECIDA DE ABREU, GILSON NOVAIS DE ALMEIDA, ANDRELINO ASSIS DA SILVA.

A Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMCDA) Elaine de Oliveira Carvalho de Lima se mostrou bastante satisfeita com o número de candidatos que se escreveram para participar do pleito eleitoral, sendo que nos anos anteriores o número de candidatos era bem menor, e hoje as pessoas estão mais participativas. Ela lembrou que para muitas pessoas a função real do conselho tutelar é totalmente desconhecida.

O Presidente da Câmara de Vereadores Gabriel Cândido de Oliveiras (PV) falou sobre a posse dos novos membros do conselho que a partir de amanhã, começaram os trabalhos no município de Cerejeiras, onde eles são fundamentais para a sociedade, lidando com o direito da criança e do adolescente.

Gabriel lembrou que já foi conselheiro tutelar no ano de 2004 e falou que o conselho tutelar não tem poder de policia, e sim de proteção das crianças que se encontram em situação de risco, e ainda ressaltou que o quadro foi formado por cinco novos conselheiros, e espera que todos eles consigam desenvolver um bom trabalho, onde sempre surge um caso diferente do outro, destacou Gabriel da Funerária.

Os membros do conselho tutelar foram eleitos para o quadriênio 2020/2023. Entre as atribuições dos conselheiros está a atender e aconselhar pais ou responsáveis; requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social e segurança; assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência e ao Ministério Público fato que constituam infrações administrativas ou penais.

Participaram da posse e diplomação dos novos Conselheiros Tutelares a Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMCDA) Elaine de Oliveira Carvalho de Lima, Secretária Adjunta da (Semed) Cléia Souza Santos, Secretária Adjunta da (Semas) Marines da Silva, representante das Igrejas Católicas e Evangélicas, Presidente da Câmara de Vereadores Gabriel Cândido de Oliveiras, funcionários da Câmara de Vereadores e da Prefeitura e a Assessora de Imprensa e Cerimonial Ligia Alini Corim de Lima Lopes.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Assessora Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments