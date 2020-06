NOVO DECRETO DO GOVERNO DO ESTADO PRORROGA SUSPENSÃO DAS AULAS, PROÍBE PESCA ESPORTIVA NOS RIOS DE RONDÔNIA E AMPLIA ABERTURA DO COMÉRCIO

Publicado na madrugada desta terça-feira, o decreto nº 25.138, de 15 de junho de 2020, do governo do Estado, trouxe novidades e alterou alguns pontos específicos sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em Rondônia. O documento viabiliza o retorno das atividades comerciais em Porto Velho, incluindo o shopping, e prorroga a suspensão das atividades educacionais presenciais nos estabelecimentos estaduais, municipais e privadas até 31 de julho.

No entanto, o texto permite que seja feito um estudo para avaliar as condições possíveis para retornar as aulas, e permite que o próprio prefeito possa decidir.

Confira as principais alterações realizadas pelo novo, em especial em relação a possibilidade de abertura do comércio, ao distanciamento social, entre outros aspectos, que alterou e acrescentou dispositivos ao decreto nº 25.049 de 14 de maio de 2020.

Prorrogou a suspensão de todas as atividades educacionais presenciais públicas e privadas até o dia 31 de julho;

Estabeleceu o enquadramento e proporcionalidade da matriz de impacto na classificação das macro regiões, em relação a disponibilidade de leito e casos;

Acrescentou a proibição da pesca;

Liberou a atividade esportiva em vias públicas, desde que não tenha aglomeração de cinco pessoas e bloqueio de vias;

Estabeleceu a possibilidade para que os profissionais da saúde do grupo de risco possam trabalhar presencialmente, desde que seja fornecido EPI e ainda firmado um termo de responsabilidade e demonstração de indispensabilidade do servidor;

Proibiu o funcionamento de praças de alimentação em shoppings, galerias e afins, nos municípios que estejam enquadrados na fase II. A partir da fase III já pode funcionar;

Estabeleceu o tempo de permanência em shoppings centers e centros comerciais de até 2 horas, inclusive, autorizando a cobrança de taxa extra do estacionamento;

Regulou as questões atinentes a SPDA dos templos religiosos e suas implicações legais.

O decreto ainda fez algumas alterações ao decreto nº 25.049 de 14 de maio de 2020, o que permite o funcionamento, já na fase II, das seguintes atividades comerciais:

a) Corretoras de imóveis e seguros; b) Concessionárias e vistorias veiculares; c) Restaurantes, lanchonetes, sorveterias e afins para consumo no local; d) Academia de esportes de todas as modalidade; e) Shopping center e galerias f) Livrarias e papelarias; g) Lojas e confecções e sapatarias; h) Lojas de eletrodomésticos, móveis e utensílios; i) Lojas de equipamentos de informática e de instrumentos musicais; j) Relojoarias, acessórios pessoais e afins; k) Lojas de máquinas e implementos agrícolas; l) Centro de formação de condutores e despachantes; m) Salões de beleza e barbearia; e n) Atividades religiosas presenciais.

“As adequações são importantes para que possamos movimentar a economia, para que o trabalhador consiga se reorganizar, trabalhar. Mas, não podemos esquecer de mantermos todas as medidas necessárias para o evitar o aumento da proliferação do vírus. Se cada um fizer a sua parte, usando máscara, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento social, evitando as aglomerações, entre outras medidas, será mais fácil manter o comércio aberto e, aos poucos, retornarmos a normalidade de antes. Por isso, é imporatne a participação e responsabilidade de todos os cidadãos”, afirma Roger Andre, diretor executivo da AROM.

Dicas de cuidados:

Quem puder, fique em casa; Se precisar sair: Use luvas ao sair; Higienize o que trouxer da rua; Lave sempre as mãos e o rosto; Se não puder lavar, use álcool gel; Mantenha o distanciamento social.

