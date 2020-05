NOVO BOLETIM: PIMENTEIRAS DO OESTE TEM 6 FAMÍLIAS MONITORADAS E 2 SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS

O Município já totaliza 9 notificações, das quais, 1 foi descartado, 2 casos suspeitos aguardando resultado de exames e 6 famílias monitoradas

O novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Vigilância em Saúde, divulgado nesta quinta-feira (07/05) às 18horas 16 minutos, informa que o município tem 6 famílias monitoradas, 2 casos suspeitos e 1 descartado do novo coronavírus (Covid-19).

Com relação ao último boletim, houve um aumento de 2 famílias monitoradas com casos suspeitos. Além dos casos investigados, o número de notificações já chega a 6 famílias e 2 suspeitos aguardando resultado de exames.

O Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira fez um apelo na tarde desta quinta-feira (07/05) para que a população siga à risca o isolamento social. Segundo ele, pessoas em circulação aumentam as chances de proliferação do vírus.

“Todas as pessoas que puderem, nesse momento, cumprir esse período o isolamento social, que o faça. Precisamos desse esforço da população. Contamos com esse esforço. Fiquem em casa, sem visitas e sem passeios”, disse Rodrigo ao frisar que só por meio do confinamento será possível diminuir a escala de infecção.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

