NOTA OFICIAL DE ESCLARECIMENTO SOBRE O CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde comunica à população que, até o presente momento, não há no município nenhum caso suspeito do novo coronavíruas Covid-19, que se enquadre nos critérios estabelecidos no protocolo atual do Ministério da Saúde.

Segundo a Prefeita Lisete Marth (PV) a divulgação de Fake News prejudica todo o processo de trabalho dos profissionais da saúde, que já estão com sobrecarga de serviço em função das próprias medidas de atendimento e combate às doenças. A noticia falsa é não verificado de forma oficial só causa pânico desnecessário e desrespeitoso com a população.

Conforme a Nota Oficial da Prefeitura Municipal de Cerejeiras até o momento não existe nenhum caso suspeito de Covid-19, registrado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A informação que circulou através de um áudio nas redes sociais não é verdade ou não se refere ao Município de Cerejeiras, pois em momento algum esse tipo de informação foi repassado dentro do paço municipal.

Qualquer informação oficial sobre esse assunto será comunicado a população por meio de Nota Oficial da Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Saúde.

FONTE: Ligia Alini Corim/Assessora de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

