NATAL AZUL VILHENA: LOJISTAS DE VILHENA TAMBÉM PARTICIPAM DA CAMPANHA NATAL AZUL

Mais de 30 empresas já estão com as portas abertas para receber os consumidores

O Consumidor de Vilhena e região que vai às compras, neste período, já pode escolher uma das lojas credenciadas na Campanha Natal Azul. Uma ação do Sebrae em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local e Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio (SEMTIC). Pelo menos, 30 lojas dos mais variados segmentos estão com as portas abertas, para melhor atender você e sua família e com muita promoção.

Equipes das empresas que aderiram ao projeto, receberam Consultorias do Sebrae nas áreas de Vitrinismo, Fotografia, Vendas e Atendimento para melhor acolher o consumidor que vai às compras neste período.

“A Campanha Natal Azul veio em excelente hora. Quando recebemos a proposta do Sebrae, aceitamos de imediato, pois através dessa ação, temos o apoio e as ferramentas necessárias para movimentar o comércio local; atraindo a população para as compras, aquecendo as vendas, e ajudando a gerar emprego e renda, fortalecendo a economia do nosso município”, comemora Eloi Maria, presidente da ACIV.

As lojas credenciadas no Natal Azul, estão identificadas com a marca da campanha.

