MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS SOBE PARA 19 FAMÍLIAS MONITORADAS DO COVID-19

A cidade de Pimenteiras do Oeste/RO; colocou 19 famílias monitoradas por 14 dias em isolamento domiciliar por casos de suspeitos do Coronavírus. E, em muitos casos, sem a testagem para saber se as pessoas têm ou não o novo coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde, em seu Boletim Epidemiológico desta quinta-feira 28 de maio, aponta a existência de 19 casos de famílias monitoradas por 14 dias em isolamento nessas condições. De acordo com a pasta, as famílias estão sendo monitoradas pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica. “De acordo com instruções vindas do Ministério da Saúde, somente serão colhidos materiais para confirmar se é Covid-19 ou não das pessoas que apresentem uma Síndrome Gripal Aguda, e que o indivíduo encontre-se internado”.

De acordo com o Boletim Epidemiológico do dia de quinta-feira (28/05) 5 casos confirmados 3 testes rápidos 2 exames do Lacen/RO; sem alterações, 4 casos suspeitos, 5 casos descartados exames testados negativos para Covid-19, 13 testes realizados 4 Swab 9 testes rápidos e 19 famílias monitoradas por 14 Dias. “Lembrando que essas famílias são acompanhadas frequentemente pela vigilância em Saúde, composta por profissionais da saúde do município, com sintomas respiratórios e estão, preventivamente, em isolamento domiciliar por 14 dias, conforme recomendação do Ministério da Saúde”.

