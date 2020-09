MUDANÇAS: APÓS MARCOS ROCHA DECLARAR APOIO À CAMPANHA DE BRENO MENDES, EYDER BRASIL DEIXA OFICIALMENTE A LIDERANÇA DO GOVERNO DE RONDÔNIA NA ALE

Confira o documento expedito pelo parlamentar, endereçado diretamente ao chefe do Executivo estadual

Porto Velho, RO – Quase uma semana após o governador Coronel Marcos Rocha, sem partido, manifestar apoio à candidatura de Breno Mendes, do Avante, durante a convenção municipal do Patriota (16), o deputado Eyder Brasil, do PSL, deixa oficialmente a liderança do Governo de Rondônia na Assembleia (ALE/RO).

Rocha surgiu via videoconferência durante o evento político patrocinado pelo partido presidido pelo deputado Marcelo Cruz.

Sua esposa, Luana Nunes de Oliveira Santos, conhecida como Luana Rocha, primeira-dama e titular da Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas/RO), é vice da legenda que lançou o candidato a vice na chapa de Mendes, o pastor Jozinélio Muniz.

O documento assinado por Brasil e encaminhado ao chefe do Executivo pedindo a destituição da função foi publicado em primeira-mão pelo jornalista Carlos Caldeira, do site News Rondônia.

Procurado pelo Rondônia Dinâmica, o deputado Jair Montes, do Avante, disse que continua sendo o vice-líder da atual gestão no seio Legislativo. Questionado sobre a possibilidade de assumir as funções do colega, respondeu: “Não houve conversa sobre liderança. O governador não se manifestou sobre o assunto. Estamos aguardando o posicionamento dele”, concluiu.

