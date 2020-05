MP DE CEREJEIRAS RECOMENDA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REVISÃO DE MEDIDAS FLEXIBILIZADORAS DISPOSTO NO DECRETO 146/2020

A Recomendação do MP a não autorização das reaberturas de bares e balneários, academias de ginásticas e danças, igrejas, templos de candomblé, espíritas e templos maçônicos

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, uso das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas, recomenda à Prefeitura do Município de Cerejeiras que: Não autorize a reabertura de bares e balneários até que haja diminuição dos casos da doença no Estado de Rondônia. No caso de bares, seja facultada a possibilidade apenas de vender bebidas e outros itens para serem consumidos em casa, vedando a possibilidade de jogos e permanência no local por mais de 30 minutos.

Não autorize a reabertura de academias de ginásticas e danças até que os proprietários sejam formalmente cientificados e apresentem Plano de funcionamento detalhado para análise e deliberação do Comitê Gestor, a fim de verificar como se dará o funcionamento e comprovando a possibilidade de atender as norma sanitárias, evitando a aglomeração de pessoas e proliferação do novo coronavírus Covid-19.

Não autorize a reabertura das igrejas, templos de candomblé, espíritas, templos maçônicos etc antes do dia 04/05/2020 (imposição do decreto estadual), bem como antes de que os integrantes destas denominações sejam formalmente cientificados e apresentem Plano de Funcionamento Detalhado para análise e deliberação do Comitê Gestor, a fim de verificar como se dará o funcionamento e comprovando a possibilidade de atender as normas sanitárias, evitando a aglomeração de pessoas e proliferação do novo coronavírus.

Á Chefe do Poder Executivo Municipal de Cerejeiras realizou reunião com instituições religiosas

Na manha desta quinta-feira (30/04) á chefa do Poder Executivo Municipal de Cerejeiras e vereadores realizaram uma importante reunião com representantes das igrejas do município de Cerejeiras.

A pauta principal da reunião foi o retorno das atividades religiosas nas igrejas e as normativas a serem observadas pelas instituições neste período de enfrentamento ao Coronavírus. O Ministério Publico ainda recomenda que seja apresentado um PLANO DE FUNCIONAMENTO DETALHADO das igrejas para analise e deliberação do Comitê Gestor a fim de verificar como se dará o funcionamento e comprovando a possibilidade de atender as normas sanitárias, evitando a aglomeração de pessoas e proliferação do novo Coronavirus.

A principal regra para o retorno dos cultos é o uso de máscara de proteção, local para higienização na entrada das igrejas, capacidade reduzida de público, entre outras recomendações que constam no decreto Estadual e também no decreto municipal.

Para o representante do Ministério Público, todas as autoridades estão com objetivo de colaborar com a volta das atividades religiosas, principalmente porque o papel da igreja é de fundamental importância na sociedade.

Confere o Decreto Municipal do dia de quarta-feira 30/04, 149/2020

decreto 149 Cerejeiras 30-04-2020

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

