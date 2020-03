MP COLABORA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICA PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Com o objetivo de fortalecer esforços que visam à prevenção à transmissão e propapagação do Coronavírus no Estado, o Ministério Público de Rondônia tem colaborado com diversos órgãos públicos na implementação de ações pedagógicas e educativas que tenham como foco central a divulgação de informações estratégicas para públicos prioritários ou de maior vulnerabilidade, tais como as pessoas privadas de liberdade.

As ações, que buscam conter o avanço da doença na região, deverão ser promovidas em presídios, áreas de grande vulnerabilidade social e junto aos púbicos que exigem maior atenção.

Mediante a cooperação, a Procuradoria-Geral de Justiça autorizou a prestação de serviços gráficos para as Secretarias de Estado da Justiça (Sejus); Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e, ainda, Defensoria Pública, imprimindo fôlderes, cartazes e outras peças.

Os materiais trazem informações sobre formas de contágio do Covid-19; medidas de prevenção, sintomas da doença e canais de contato.

