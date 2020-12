MOSTRA DE CINEMA PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL EM VILHENA

A 4ª Mostra de Cinema Verde na Tela conta com a exibição de 20 filmes com temática ambiental e está sendo transmitida através de lives

A “4ª Mostra de Cinema: Verde na Tela” está sendo realizada em Vilhena (RO) e tem como objetivo contribuir com a reflexão crítica sobre as questões ambientais, utilizando o audiovisual como ferramenta geradora de informação e transformação socioambiental na educação.

A mostra conta com a exibição de 20 filmes com temática ambiental e palestras sobre a importância de se preservar o meio ambiente e oficina de produção de cinema.

A mostra é patrocinada pelo Banco da Amazônia e coordenada pelo fotógrafo e Washington Kuipers, e também conta com a realização do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções, e da Associação Cultural Diversidade Amazônica (ACEMDA).

O coordenador da mostra informou que por conta da pandemia do COVID 19 este ano a mostra está sendo realizada através de lives, mas também durante a mostra foram realizados pit stops com a distribuição de material da mostra para alunos de várias escolas de Vilhena.

A mostra começou no dia 22 de dezembro e termina nesta segunda-feira (28). “Acreditamos no poder de sensibilização e conscientização da arte. Os filmes oferecem uma imersão única nos desafios do mundo hoje; conseguem comunicar e mobilizar a população sobre temas importantes para promover o desenvolvimento sustentável”, afirma Washington Kuipers.

Para a produtora cultural Andréia Machado, a Mostra de Cinema Verde na Tela permite que o público não apenas assista aos filmes, como entretenimento, mas que também discuta os temas coletivamente. “Quanto mais discussão conjunta das pessoas, maior é a capacidade da sociedade de resolver os problemas que enfrenta”, ressalta Andréia Machado.

Opinião compartilhada pelo produtor cultural Marcio Guilhermon que salienta que pensar sobre as questões ambientais é responsabilidade de todas as pessoas.

“A mostra foi criada não apenas como uma janela de exibição para filmes com a temática ambiental, mas um espaço de reflexão e debate envolvendo toda a sociedade sobre a importância de todos contribuírem com a preservação do meio ambiente”, explica Marcio.

Marcio Guilhermon informou que a meta do projeto é atender cerca de 1000 alunos, nas atividades do projeto. “O projeto tem como público-alvo estudantes crianças e adolescentes e jovens de Vilhena”, ressalta Marcio.

LIVES

As lives da mostra estão sendo transmitidas a partir das 14h na página do Facebook do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções no seguinte endereço: https://www.facebook.com/serpentarioproducoes e estão sendo realizadas na galeria da Fundação Cultural de Vilhena.

FONTE E FOTO: Andréia Machado

DA REDAÇÃO DO HOJERODONIA

