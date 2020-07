MOIZES HERRERA PENHA EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE ANUNCIA PRÉ-CANDIDATURA A VEREADOR DE PIMENTEIRAS

O ex-secretário Municipal de Saúde do Município, Moizes Herrera Penha (PDT), tido como homem de confiança do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), o ex-secretário pimenteirense, Moizes declarou oficialmente nesta segunda-feira (27/07) que é pré-candidato a vereador de Pimenteiras nas eleições de domingo 15 de novembro de 2020.

Moizes disse que trabalha para viabilizar a candidatura. “Essa não é uma decisão só minha, mas da minha família e amigos que atuam na saúde e que acreditam que tudo o que foi feito naquela pasta nos últimos anos poderá ser feito na Câmara de Vereadores. Isto é, trabalho com seriedade”, disse Moizes.

Consideramos essa contribuição ao debate político necessária porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que alterou o calendário eleitoral para domingo 15 de novembro de 2020. O senado aprovou a prorrogação das eleições gerais para prefeitos e vereadores, que serão realizadas no dia domingo, 15 de novembro e domingo, 29 de novembro de 2020, o segundo turno.

O nome do ex-secretário de Saúde, Moizes Herrera, que permaneceu no comando da pasta, consta na lista de pré-candidatos a vereadores pelo PDT. Consultado pelo site, ele confirmou a disposição de buscar uma cadeira no Legislativo Municipal de Pimenteiras.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: WILMER G. BORGES

Comments

comments