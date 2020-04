MOIZES HERREIRA PENHA DEIXA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PARA SER CANDIDATO A VEREADOR

O ex-secretário municipal de saúde de Pimenteiras do Oeste/RO; Moizes Herreira Penha (PDT) deixou o cargo e anunciou a sua pré-candidatura nas eleições deste ano. Moizes pretende disputar uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Pimenteiras nas eleições deste ano pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ele concorreu ao mesmo cargo em 2016 pelo MDB partido do ex-prefeito João Mirando, porém, não obteve êxito, e deixo o cargo na administração do Prefeito Vino no dia 01 de abril, e se descompatibilizou para a disputa nas eleições de outubro de 2020.

Com a decisão de Moizes Herreira em concorrer a uma vaga na câmara municipal de vereadores. No entanto, com a saída da Pasta da Saúde, foi definido pelo prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) o futuro da Saúde do Município, e quem assumiu foi o Secretário Municipal de Acompanhamento de Projetos e Convênios (Semapc) Rodrigo Sordi Moreira.

A principal bandeira de Moizes é na qualidade na saúde, infraestrutura, educação é uma das principais bandeiras definidas pelo pré-candidato a vereador por Pimenteiras. “Precisamos construir uma cidade que tenha o olhar para o futuro e não para o passado. Precisamos construir juntos com o Prefeito Vino uma cidade para os pimenteirenses e essa é a razão de meu desafio”, disse.

“Pela segunda vez pretendo colocar meu nome no pleito por uma vaga no Legislativo em 2020, agora pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), quando a população vai ter um homem de caráter, compromisso, confiança e que sempre busca o melhor pelo município. Quero ouvir as pessoas de perto, pois tenho um grande objetivo que é servir à população que se fato merece políticas públicas”, afirmou Moizes.

