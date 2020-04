MINISTÉRIO PÚBLICO LANÇA BOLETIM INFORMATIVO COM ORIENTAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Setor de Assistência à Saúde da Gerência de Recursos Humanos (SEAS/GRH) lança nesta terça-feira(14/04) o Boletim Informativo MPRO da Saúde para oferece dicas e orientações da área da Saúde, equilibrio mental e alimentação, dando ênfase nesse momento às questões relacionadas ao combate à Pandemia do Coronavírus (COVID-19).

A primeira edição do boletim, que será disponibilzado na Intranet e na página do Coronavírus, no link https://www.mpro.mp.br/web/corona-virus/material-de-divulgacao, são oferecidas informações sobre o que é o Coronavírus, formas de contaminação e medidas de prevenção contra a doença, além contatos das unidades de saúde.

Boletim Informativo MPRO SAúde

Fonte: Departamento de Comunicação Integrada (DCI/MPRO)

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

