MESA DIRETORA CONCEDE REAJUSTE SALARIAL PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS EM 4,31%

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; concedeu aumento salarial em índice igual aos servidores públicos efetivos e comissionados. O Projeto de Resolução n° 001/2020. “Dispõe sobre a Revisão Geral dos Servidores Efetivos e Comissionados do quadro geral da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste”.

O presente Projeto de Resolução tem a finalidade de Aumento Salarial em igual índice a todos os servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Pimenteiras, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso II do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e inciso Ido artigo 32 do Regimento Interno, faz saber que a edilidade em Sessão Plenária aprovou e ela, nos termos da legislação vigente, sanciona, promulga e publica. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder revisão salarial, a titulo de reposição salarial conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado de 4,31% aplicado ao vencimento básico para Servidores Efetivos e Comissionados do quadro Geral da Câmara Municipal, resolução 007/2013.

Considerando que os indicadores econômicos demonstram que os índices inflacionários, embora estejam sob controle, persistem num patamar anual que contribui para a perda do poder aquisitivo dos servidores.

Considerando que os gastos com o pessoal, referidos no presente projeto de resolução, estão em acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei Orçamentária em vigência, bem como aos ditames da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Presidente da câmara, o vereador Luiz Carlos Spohr (MDB), disse que o reajuste dos salários ocorre todos os anos. “Todo ano tem reajuste. O aumento aprovado em sessão extraordinário no dia de terça-feira (28/01) vale para todo este ano de 2020. Esse aumento que foi aprovado agora e os servidores já receberão neste mês de janeiro”, afirma o vereador.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

