MENTORIA OU CONSULTORIA EMPRESARIAL? SAIBA O QUE É MAIS INDICADO PARA O NEGÓCIO

O que se deve considerar na busca por uma consultoria empresarial?

Qual o momento mais indicado para procurar ajuda especializada? Em um cenário econômico complexo, qual o termômetro para que um negócio procure uma consultoria empresarial?

Com mais de 35 anos no mundo corporativo e desde 2015 à frente da MORCONE Consultoria Empresarial , hoje trago um artigo importante sobre quando um negócio deve procurar uma consultoria empresarial.

Antes de apresentar os principais sintomas que apontam a necessidade de ajuda em uma organização, acredito que o problema mais comum e agravante seja o de misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa, assim, o gestor não consegue ter uma visão clara sobre o que de fato representa a lucratividade do negócio.

O que considerar na busca por uma consultoria empresarial – Entenda

Há muitas consultorias no mercado, por isso é fundamental:

Avaliar – Procure informações sobre a consultoria, sobre o tempo no mercado, sobre clientes já atendidos e se há avaliações, preste muita atenção nelas;

Reflita entre todas as opções – Há inúmeras consultorias e cada uma delas com especialidades específicas. É preciso se atentar se o foco da consultoria se encaixa às necessidades atuais do seu negócio;

Não haja movido à pressa – Avalie cada empresa, compare, procure conversar com o especialista obtendo o máximo de detalhes sobre o processo e serviços oferecidos.

Procura por consultoria empresarial pode oferecer inúmeros benefícios

Há negócios que quando o problema se agrava preferem tentar uma solução por si mesmos, o que é compreensível, afinal, em muitos casos há a sensação de que o problema ainda está sob controle, mas o ideal é tentar procurar ajuda, afinal:

Ter uma opinião de fora é algo valioso

Muitos gestores estão tão atordoados que não conseguem enxergar a raiz do problema com clareza, por isso, ter um profissional de fora, alheio aos problemas do negócio, ajuda nessa análise assertiva.

Aprendizado com especialistas

Ter um profissional especializado para nortear a empresa é algo muito importante e crucial, ainda mais em períodos decisivos.

Consultores não são especialistas de pouco tempo de experiência, pelo contrário, geralmente são profissionais com ampla vivência no mundo empresarial, que dominam diferentes vertentes do negócio, conseguindo ajudar as empresas como mentores, mostrando os caminhos, ajudando na correção de falhas, etc.

Às vezes é preciso de ajuda para encontrar oportunidades

Procurar uma consultoria empresarial pode fazer a diferença para o negócio que deseja crescer. O consultor experiente ajuda o gestor a enxergar as situações e quais as soluções mais eficientes.

Por meio de estratégias assertivas pode ajudar a empresa a encontrar oportunidades até então desconhecidas.

A consultoria especializada une experiência, uma visão externa e neutra aos problemas da empresa e um trabalho com foco em guiar o negócio no caminho da saúde financeira e crescimento no mercado.

Auxílio nas tomadas de decisões

Nem sempre é fácil tomar decisões, afinal, fazer uma escolha muitas vezes significa impactar determinadas áreas da organização, como uma ação de risco calculado.

O consultor pode ajudar a tomar essas decisões de maneira cirúrgica, sem que o negócio tenha que se envolver emocionalmente com essas questões gerenciais.

Consultores podem se tornar parceiros

Procurar uma consultoria empresarial também pode se tornar uma ação pontual para determinados momentos do negócio.

Dependendo do projeto, a empresa pode identificar, diante da complexidade, a necessidade de obter auxílio especializado.

Mentoria ou consultoria empresarial?

Essa é uma pergunta que geralmente surge. Essa escolha dependerá do tipo de problema que o negócio está enfrentando. Há casos de maior complexidade, por exemplo, que demandam uma consultoria, um trabalho mais aprofundado em alguma ou várias áreas dentro da empresa.

E há casos de negócios que estão procurando por uma solução mais pontual, que não impacta tão profundamente em alguma área do negócio, sendo assim, o apoio de uma mentoria empresarial pode ser o mais indicado. Além disso, pode ser que haja questões mais ligadas a fatores comportamentais dos gestores e equipe do que a processos gerenciais e aí essa modalidade de atendimento também se torna a mais indicada.

Seja qual for o problema enfrentado pelo seu negócio. Não hesite em procurar auxílio. Essa atitude pode fazer toda a diferença para a empresa.

Carlos Moreira – Há mais de 35 anos atuando em diversas empresas nacionais e multinacionais como Manager, CEO (Diretor Presidente), CFO (Diretor Financeiro e Controladoria) e CCO (Diretor Comercial e de Marketing). É empresário há mais de 15 anos e sócio e fundador da MORCONE Consultoria Empresarial.

FONTE: Daiana Barasa/Assessoria

