MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE RODRIGO SORDI E FAMÍLIA AS MÃES PIMENTEIRENSES

Mãe é vida, mãe é amor, mãe é fortaleza, é sensibilidade, por mais que tentamos, nunca conseguiremos dar todos os adjetivos que uma mãe deve receber no dia de hoje.

Hoje é dia de quem ama, sofre, chora e quando chega o entardecer, já está de pé novamente num sorriso que encanta, e nos mostra o quanto é forte, exatamente como elas são e não deixar que nada a derrube.

Ser mãe, é poder ter o maior dom que Deus pode dar, que é o de gerar vidas.

Parabéns por ser diferente, por ser essa pessoa maravilhosa, por ser o motivo de orgulho dos seus filhos.

Para todas as mães, que na Terra representam o maravilhoso milagre da criação; que geram com o seu ventre e amam com o coração, desejamos um ótimo domingo na data que por excelência as celebra: o Dia das Mães!

São os votos de Rodrigo Sordi Moreira e Família/Secretário Municipal de Saúde de Pimenteiras.

Feliz Dia das Mães!!!…

