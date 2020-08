MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE RODRIGO SORDI AO DIA DOS PAIS

O Secretário Municipal de Saúde de Pimenteiras do Oeste/RO; Rodrigo Sordi Moreira, neste dia tão especial quero parabenizar todos os pais, desejo que possam estar com seus filhos, que possam receber todo o carinho e atenção que merecem. Ser pai é um desafio, uma missão, uma benção que deve ser aproveitada todos os dias. Educar, proteger e orientar um filho não é tarefa fácil, são muitas as dificuldades, mas a partir do momento que se é pai, uma força dívida surge e todos os desafios ficam pequenos quando o objetivo é proporcionar o melhor para os seus filhos.

“Sou pai. A gente quer estar próximo dos filhos, mas caso seja recomendável a depender de uma situação de pai mais idoso, se possível for, tente pensar nessa aproximação levando em consideração o momento que estamos vivendo. Os cuidados são os que adotamos até agora”, afirmou Rodrigo Sordi.

O secretário disse ainda que é preciso redobrar os cuidados, principalmente se o pai for idoso. “No Dia dos Pais, são as mesmas recomendações. É preciso manter toda a atenção ao distanciamento, uso de máscaras, higienização, aquilo tudo que a sociedade aprendeu – e ainda bem que aprendeu. Chamada de atenção aos pais que sejam mais idosos, que se tenha preocupação da aproximação”, concluiu.

Que todos tenham um feliz Dia dos Pais!

Rodrigo Sordi Moreira e Família/Secretário de Saúde

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments