MENSAGEM DO PREFEITO VINO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS

Desejamos a todos os pais, pimenteirenses uma vida de luz, paz e harmonia, que o Senhor Pai maior vos ilumine. Um abraço fraterno a todos

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT) parabeniza a todos os pais pimenteirense, neste dia (09/08) dedicado aos pais, saudamos desejando paz, harmonia e vida longa aos homens que diante de tantas dificuldades do dia a dia não deixam de lado sua responsabilidade na condução dos destinos das suas famílias.

Ser pai é estar presente na construção de um futuro melhor para nossos jovens e crianças, contribuindo de maneira exemplar para um mundo mais humano, mais respeitoso e solidário. A vocês Pais, por natureza, por opção e amor, que além de transmitirem seus conhecimentos e suas experiências, sabem apoiar os filhos em suas dificuldades, que ensinam muito mais que teorias e preparam seus filhos também para vida, saibam que tem todo carinho e gratidão.

É com seu exemplo e com o fruto do seu trabalho, que estamos construindo uma Pimenteiras melhor para nossos filhos! Como pai que sou, sei da responsabilidade que temos e, por isso, transmito meus sinceros votos de admiração e coragem a todos os pais pimenteirenses.

Olvindo Luiz Dondé e Família/Prefeito de Pimenteiras

