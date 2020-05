MENSAGEM DO PREFEITO OLVINDO LUIZ DONDÉ AO DIA DAS MÃES

Ser mãe é sentir o universo todo em forma de um filho, é ter a maior de todas as forças quando assim for necessário. Ou, como diria os homens inspirados da literatura: “Ser mãe é padecer no paraíso”. Ser mãe é um dom, é a manifestação do verdadeiro amor de Deus encarnado numa mulher.

Aprendi a valorizar uma MÃE ainda na minha infância, quando os braços da minha mãe sempre se abriam quando eu queria um abraço. Seu coração compreendia quando eu necessitava de uma amiga. Seus olhos ternos se endureciam quando eu precisava de uma lição. Sua força e seu amor me guiaram e me deram forças para crescer. Bendita seja, mãe querida, pois me ensinaste o verdadeiro significado da vida.

Neste Dia das Mães compartilhe você também, seu carinho e seu amor, com a pessoa mais importante da sua vida. Diga para ela a viva voz: “Mãe, eu te amo!”. Se você não tem mãe, ore por todas as mães. Faça uma prece especial, com pensamento voltado para o Dia das Mães, pois esta é uma data que deve ser comemorada hoje e sempre.

Parabéns a todas as mães pimenteirenses!

Olvindo Luiz Dondé e Família/Prefeito de Pimenteiras

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments