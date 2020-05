MENSAGEM DO PREFEITO OLVINDO DONDÉ AOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS PELA PASSAGEM DO SEU DIA

Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro, em referência a Florence Nightingale, um marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820.

Já no Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a dois grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

Profissional de enfermagem, o branco de sua roupa transmite a paz, o calor do seu coração aquece a alma, a sua dedicação levanta o ânimo o seu sorriso alegra o coração o seu carinho faz muita diferença o seu toque transmite energia. Por isso, você é uma dádiva de Deus na vida daqueles que precisam de sua dedicação. Neste seu dia lhe desejo muita paz, alegria e prosperidade e que o Senhor Deus ilumine sempre sua vida.

Dia 12 de Maio é um dia especial. Parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras do Município de Pimenteiras e região que diariamente amenizam a dor, levam conforto e carinho aos pacientes, nos momentos mais difíceis. Nossa homenagem também aos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem pelo seu dia, 20 de maio. Que vocês tenham sempre fé, força e fôlego para seguir adiante, cumprindo essa missão tão importante, de ajudar a salvar vidas e contribuir para o bem estar da população.

São os Votos do Prefeito Olvindo Luiz Dondé e da Primeira Dama Christiane Terezinha Preto.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

