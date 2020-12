MENSAGEM DE NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO PARA OS CLIENTES E AMIGOS DO DELIVERY DELICIAS D’REIS

Junto ao Natal chega a magia natalina e as celebrações. Por isso, é importante enaltecer as pessoas queridas, como os clientes do Delivery Delicias D’Reis da Avenida Curitiba 3926 – Vilhena/RO.

Que o Menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor.

O Natal é uma das datas comemorativas mais esperadas de todo o ano e com ele surge o espírito e a magia natalina.

Além disso, esse período é um momento de celebração e de valorizar as pessoas que sempre estão ao seu lado. Com isso, deve-se lembrar também dos clientes, tão importantes para o negócio e devem ser considerados muito especiais.

Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas com maior sucesso no maior sucesso no ano vindouro

Feliz Natal e boas festas!

São os votos da equipe do Delivery Delicias D’Reis!

