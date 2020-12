MENSAGEM DE NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO, DO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIMENTEIRAS, LUIZ CARLOS

Com o coração cheio de gratidão aos Pimenteirenses, peço a Deus, para que esse Natal e o Ano Novo, fortaleçam em nós a decisão de se lutar cada vez mais por um mundo mais justo, mais fraterno e cheio de paz. Desejo aos munícipes, seus familiares, amigos e a todo povo da minha querida Pimenteiras, um Natal de muita PAZ, ALEGRIA e AMOR. E que o próximo ano seja ainda mais repleto de sonhos e realizações. Que todos possam alcançar as suas metas com dignidade e respeito ao seu semelhante.

É tempo de desejar a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. É tempo de renovar a nossa esperança e de agradecer a Deus por cada conquista realizada. É tempo de acreditar em dias melhores com muita paz para todos e que os momentos de comunhão e solidariedade sejam sempre lembrados. Que as realizações alcançadas este ano, sejam apenas sementes plantadas, que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.

Desejo aos Pimenteirenses que todos os seus sonhos se realizem no novo ano de 2021, e que todas as esperanças, sejam motivo para continuarmos na luta em busca por dias melhores, mais progresso, prosperidade e muita saúde para todos os Pimenteirenses.

UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO de 2021!

Vereador Luiz Carlos e Família

Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras/RO.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

