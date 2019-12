MENSAGEM DE NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MOISES HERRERA DE PIMENTEIRAS

O Natal não é só tempo de festa, de reunir a família e trocar presentes, mais uma oportunidade para refletirmos o que aconteceu durante o ano, fazer um balanço e principalmente renovar o amor em nossos corações.

Que este Natal e no Ano Novo, devemos compartilhar nossos votos de felicidade e agradecimento por tudo que conseguimos ao longo deste ano que já está acabando e fazer nossos votos de felicidades e muita prosperidade as pessoas com quem queremos compartilhar nossas vidas nesta nova jornada que se inicia no dia 1º de Janeiro.

Lembre-se que: ACREDITAR NA FAMÍLIA É CONSTRUIR O FUTURO.

O melhor presente de Natal e estarmos presentes no coração de quem a gente gosta. Feliz Natal e um Ano Novo de paz e prosperidade a todos.

Mensagem de Feliz Natal e Próspero Ano Novo do Secretário Municipal de Saúde Moises Herrera Penha e Família à todas as famílias pimenteirenses!

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

