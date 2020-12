MENSAGEM DE NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS RODRIGO SORDI E FAMÍLIA

Ao término deste ano, onde os sentimentos de fé e esperança renovam-se, rogamos a Deus que abençoe todos os funcionários e a população Pimenteirense, que ilumine nossos caminhos, nos acrescentando a esperança. Que tenhamos força, tranquilidade e saúde para enfrentarmos os novos desafios que hão de vir e que os sentimentos prosperidade possam estar presentes em nossos novos dias.

Ao findar mais um ano agradecemos a dedicação de cada um por tudo que fizeram em seu trabalho para o engrandecimento da Saúde, no cumprimento das metas do Executivo Municipal de Pimenteiras. Nessa jornada frente à pasta da Saúde tenho a dizer que aprendi muito com vocês. Aprendizagem é sinal de troca de experiências, troca de informações, conquista de amizades. Nesta caminhada o empenho de cada um nas conquistas alcançadas para o fortalecimento da Saúde do Município foi de muita importância para todos.

Feliz Natal e um Ano próspero de muita Paz e Saúde.

Feliz Natal e Prospero Ano Novo de muita Paz e Saúde!

São os votos do Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira e Família.

