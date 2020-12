MENSAGEM DE NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZINHO GOEBEL AOS RONDONIENSES

Final de ano, concluindo mais uma jornada de atividades pessoais, profissionais e políticas… Um momento para reflexões, agradecimentos e projeções para os novos desafios que advirão a partir de janeiro de 2021.

Para todos nós, este é um momento de confraternização, que reaviva nossa sensibilidade e nos aproxima ainda mais dos entes queridos. Como político, minhas reflexões vão além e se estendem a todos os cidadãos do meu Estado de Rondônia, em especial àqueles que me conferiram mais um mandato representativo na Assembleia Legislativo.

Ao fazer um balanço de 2020, minha sensação é do dever cumprido, por ter conseguido conciliar a jornada da legislatura com as demandas do ano eleitoral municipal. Mesmo com meu envolvimento pessoal na campanha, e de minha equipe, estive presente e atuante no parlamento rondoniense.

Que este NATAL seja uma manifestação de amor e confraternização entre as famílias e os povos,

E o ANO NOVO de 2021 uma saudação à prosperidade e a realização dos nossos melhores projetos pessoais e profissionais.

Que todos tenham uma NATAL de muita ALEGRIA E PAZ e um ANO NOVO de plenas realizações.

Mensagem de Feliz Natal e Próspero Ano Novo do Deputado Estadual Luizinho Goebel e Família

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

