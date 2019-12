MENSAGEM DE NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO DE RODRIGO SORDI E FAMÍLIA

O Natal não é só tempo de festa, de reunir a família e trocar presentes, mais uma oportunidade para refletirmos o que aconteceu durante o ano, fazer um balanço e principalmente renovar o amor em nossos corações.

É sempre bom saber que a melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.

O Milagre Natalino está no desejo de cada um de ser feliz. Milagres existem sim, principalmente com tamanha benção de Deus, muitas glorias, conquistas e emoções podem ser realizadas, pois o Natal está chegando! Faça seus desejos e acredite em todos eles, pois estão prestes a se concretizarem nesta noite especial. Que seu Natal seja um verdadeiro milagre de alegrias ao lado das pessoas que ama.

Neste Natal de 2019 e no Ano Novo de 2020 devemos compartilhar nossos votos de felicidade e agradecimento por tudo que conseguimos ao longo deste ano que já está acabando e fazer nossos votos de felicidades e muita prosperidade as pessoas com quem queremos compartilhar nossas vidas nesta nova jornada que se inicia no dia 1º de Janeiro.

Lembre-se que: ACREDITAR NA FAMÍLIA É CONSTRUIR O FUTURO.

O melhor presente de Natal e estarmos presentes no coração de quem a gente gosta. Feliz Natal e um Ano Novo de paz e prosperidade a todos.

Mensagem de Feliz Natal e Próspero Ano Novo do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Pimenteiras, Rodrigo Sordi Moreira e Família a todas as famílias pimenteirenses!

