MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DO VEREADOR REELEITO DJ SAMUKA A TODOS OS CEREJEIRENSE

“Que todos possam alcançar as suas metas com dignidade e respeito ao seu semelhante”.

Ao término deste ano de 2020, quando os sentimentos de fé e esperança se renovam, agradeço a você Cerejeirense, seus familiares e amigos que, com seu voto me deram a oportunidade de representar esta terra tão querida, que é o Município de Cerejeiras! Sinto-me privilegiado por contar com sua amizade e confiança.

Como representante na Câmara de Vereadores de nossa cidade, desejo que as alegrias do Natal e das Festas de Ano Novo, se estendam por todos os dias de 2021, com muita saúde e prosperidades para todos os Cerejeirense. Acreditem que sempre há alguém que aposta no bem comum, que é possível se legislar com simplicidade, coerência levando a política a sério. Assim, o mérito é de cada um que colaborou, e a Vitória é de todos.

Por isso, com o coração cheio de gratidão, peço a Deus, para que esse Natal e o Ano Novo fortaleçam em nós a decisão de se lutar cada vez mais por um mundo mais justo, mais fraterno e cheio de PAZ. Desejo a você, seus familiares, amigos e a todo povo de Cerejeiras, um Natal de muita PAZ, ALEGRIA e AMOR. E que o próximo Ano seja ainda mais repleto de sonhos e realizações. “Que todos possam alcançar as suas metas com dignidade e respeito ao seu semelhante”.

UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!!! São os sinceros votos do vereador e amigo Samuel Carvalho da Silva e Família há todos os Cerejeirenses.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments