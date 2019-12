MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DO EMPRESÁRIO HENRIQUE DO POSTO AO POVO DE PIMENTEIRAS

Neste fim de ano, quero desejar a toda população pimenteirense os meus sinceros votos de paz, esperança e comunhão junto a familiares e amigos, para que o fim de 2019 seja inesquecível e prenúncio de um ótimo ano que se inicia. Natal é tempo de fé, de renovação, paz e esperança. É nesse período que todos devem renovar as suas esperanças em um mundo melhor, uma realidade e vida melhores. É tempo de perdão, reconciliação, e mais importante de união, somente unidos conseguiremos deixar nossa Pimenteiras com a cidade dos nossos sonhos

Com esse espírito de fé e renovação, a população de Pimenteiras se une a todos e àqueles que amam a nossa terra na certeza de que iniciaremos o ano de 2020 renovados e com os melhores sentimentos tomando conta dos nossos corações. Avançamos muito durante este ano, e temos a certeza de que com trabalho, fé, e muita dedicação faremos de 2020 um ano ímpar para todos.

Um Natal de amor e paz e um Ano Novo repleto de fé e das graças de Deus.

São os votos de Henrique do Posto e Família

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments