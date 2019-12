MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DA PREFEITA EM EXERCÍCIO VALÉRIA GARCIA E FAMÍLIA À POPULAÇÃO DE PIMENTEIRAS

Chegamos ao final de mais um ano. Passamos por momentos de alegrias e muitos obstáculos foram superados. Agora é hora de confraternizar na expectativa de um novo ano, com esperanças de grandes realizações.

Que neste NATAL as Famílias sintam mais forte ainda o significado da palavra “AMOR”. Que sejamos iluminados pelas luzes da PAZ, da UNIÃO e da SOLIDARIEDADE, transformando os nossos dias, em dias de felicidade.

É tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para Pimenteiras ficar cada vez mais Próspero e o povo cada vez mais Feliz.

É tempo de PAZ, é tempo de um futuro Venturoso. Que as festas Natalinas sejam de FRATERNIDADE em todos os lares, e que em 2020 as Famílias estejam unidas pela PAZ e pelo AMOR.

Feliz Natal, Feliz e Abençoado Ano Novo.

Mensagem da Prefeita em Exercício Valéria Garcia e Família, às Famílias pimenteirenses!

