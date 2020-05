MENSAGEM DE MOIZES HERREIRA PENHA AO DIA DAS MÃES 

Aquela que conhece cada pedacinho do meu corpo, que percebe todos os meus sentimentos, mesmo que eu negue todos eles. Aquela que sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não acredite. Você será para sempre minha melhor companhia e jamais perderá o posto de melhor amiga.

Mesmo não sendo mais uma criança indefesa, sinto o mesmo cuidado e afeto em todas as palavras ditas e em todos os gestos compartilhados. Serei agradecida eternamente por todas as noites mal dormidas, a paciência com minhas birras e todo carinho doado para passar mais rápido minhas dores de barriga.

Você é a luz da minha vida, meu exemplo, a melhor avó que um dia poderia querer para os meus filhos. Mas como não podemos esquecer aquelas dificuldades, saiba que todos os momentos de tristeza foram compensados pela nossa cumplicidade.

Espero poder lhe dar ainda muitos beijos e muitos abraços, tenho certeza que ninguém tem mais motivos para amar a sua mãe do que eu. Que todo o esforço e empenho investidos em mim possam ser devidamente compensados, e de preferência com um futuro repleto de muita felicidade a todas as Mães pimenteirenses.

Feliz Dia das Mães!

Moizes Herreira Penha e Família/ex-secretário de Saúde do Município.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

