MENSAGEM DA PREFEITA LISETE MARTH PELOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE CEREJEIRAS

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) parabeniza seu município pelos 37 anos de Emancipação Política e Administrativa que completa nesta quarta-feira (05/08/2020).

Neste dia 05 de agosto de 2020, a nossa cidade completa 37 anos, e hoje, nada mais justo que parabenizar ao povo cerejeirense gente de bem, guerreira, honesta e batalhadora que, com seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento do município e dentro das suas possibilidades não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para a cidade.

A Administração Municipal através da Prefeita Lisete Marth, desejam que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma Cerejeiras melhor, que através de valores sólidos ajudem a preparar as crianças e jovens para este processo contínuo de transformação que o nosso município tanto precisa. É necessário semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro para que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma Cerejeiras mais justo e mais humano.

Parabéns a todos que diariamente cumprem sua missão, contribuindo assim com o desenvolvimento do município; buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor; não perdendo de vista os anseios da comunidade, mostrando assim que não existem fronteiras ou limites para alcançarmos nossos objetivos; existem sim barreiras e desafios que serão transpostas sempre que for da vontade daqueles que governam e principalmente, se for fruto do anseio do nosso povo.

“Eu Prefeita Lisete Marth tenho orgulho de ser cerejeirense, de pertencer a esta cidade, que deixo minha mensagem de esperança e agradecimento a toda essa gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor. Tenho muito respeito e carinho pelo povo desse município, homens e mulheres que com suas mãos sabem valorizar o fruto da terra… Faço questão de dizer que o nosso compromisso continua, sempre trabalhando em benefício da coletividade e do desenvolvimento de Cerejeiras, defendendo e lutando pelos interesses da população. Com união e apoio de todos os cerejeirenses, o resultado não poderá ser diferente: Cerejeiras vencerá” assim conclui a gestora.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: WILMER G. BORGES

