MENSAGEM DA PREFEITA DE CEREJEIRAS LISETE MARTH AO DIA DAS MÃES

Falar das mães é falar de amor, pois no coração delas está o verdadeiro amor. Amor que poderia ser usado como exemplo, amor que se dá sem pedir recompensa. Sem cobrança, sem distinção, sem egoísmo e até sem medir distância, nunca deixa de ser amor.

Sua luta no dia a dia a faz uma mulher madura, competente, que sabe o que quer para sua vida e para sua família. Nada detém a sua garra, nada impede a sua vontade, a sua luta. Você prova todos os dias que amor de mãe vence todos os tormentos, todas as dificuldades e que ele é o grande impulsionador da força e do querer.

Teus braços sempre se abrem quando precisamos de um abraço. Teu coração sabe compreender quando precisamos de uma amiga. Teus olhos sensíveis se endurecem quando precisamos de uma lição. Quero parabenizar todas as mães do mundo, em especial, as mães cerejeirenses, as mães pela força e o amor com que dirigem a vida dos seus filhos, por lutarem com coragem e determinação pelo bem das suas famílias. Que Deus abençoe todas as mães de Cerejeiras por tudo o que são e que representam para os seus filhos.

Feliz dia das mães! São os votos carinhosos da prefeita Lisete Marth e família a todas as mamães cerejeirenses.

FONTE E FOTO: LIGIA ALINI CORIM

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

