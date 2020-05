MENSAGEM AO DIA DO TRABALHADOR DO EX-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JORGE DE HOMERO

O trabalho é a busca da respiração, do conforto e da sobrevivência. O trabalho conforta e alegra e possibilita a conquista das nossas realizações. O ex-secretário do Município de Pimenteiras, Jorge de Homero transmite os mais sinceros cumprimentos a todos os trabalhadores de Pimenteiras e região pela passagem do Dia 1° de maio o Dia do Trabalho.

Que neste Dia do Trabalhador possamos comemorar juntos nossas conquistas atuais e das muitas que ainda virão. Parabéns a todos os trabalhadores que participam para a construção do nosso município cada dia melhor. São os votos do ex-secretário da agricultura de Pimenteiras, Jorge de Homero.

Jorge de Homero e Família

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

