MENSAGEM AO DIA DAS MÃES PIMENTEIRENSE DE JORGE DE HOMERO E FAMÍLIA

Mãe são o alicerce de nossa formação moral, de nosso caráter e ética. São as mães que nos inspiram a sermos pessoas melhores. Essa responsabilidade não poderia acomodar-se em melhores mãos, que dessa que gera a vida e que é o sinônimo de amor, compaixão e perdão. Ela nos conforta nos momentos mais aflitos e abastecendo nossos corações com seu amor, coopera com Deus na geração de uma nova vida. Essa valente guerreira, capaz de suportar todas as provações com um sorriso diante dos filhos. Para essa que é o núcleo da família desejo os mais sinceros votos de felicidade por seu dia, pois mãe é para sempre.

Mãe… Que na presença constante me ensinou na pureza do seu coração seguir os teus caminhos…

Mãe… Dos primeiros passos, das primeiras palavras…

Mãe… Do amor sem dimensão, de cada momento, dos atos de cada capítulo de minha vida não ensaiados, mas vividos em cada emoção…

Mãe… Da conversa no quintal, do acalanto do meu sono aquecido de amor, aninhada em seu coração…

Mãe… Do abraço, do beijo que levo na lembrança…

Mãe… É você que me inspira a caminhar…

Mãe… A presença de cada passo que o tempo não apaga: por mais longo e escuro que seja o caminho, haverá sempre um horizonte…

Mãe… Mulher a quem devemos a vida, que merece o nosso respeito, nossa gratidão e nosso afeto.

Parabéns a todas as mamães pimenteirenses pelo seu dia!

Homenagem ao Dias das Mães de Jorge de Homero e Família.

