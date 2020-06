MÉDICO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS TESTA POSITIVO PARA COVID-19 É AFASTADO E FICA EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

O médico do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; Dr. Antônio Marcos da Silva, coordenador da Vigilância em Saúde e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus Covid-19 no Município, testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira (04/06). Com o resultado do exame, ele ficará em isolamento domiciliar pelos próximos 14 dias.

O Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Sordi Moreira, informou que o médico Antônio Marcos testou positivo para o covid-19 e no reateste deu negativo, na dúvida o médico está afastado das funções e em isolamento domiciliar. Rodrigo informou também que a unidade onde o médico trabalha foi fechado para desinfecção do ambiente e acompanhamento dos demais profissionais de saúde.

Tal medida visa mais segurança aos profissionais da saúde e a própria comunidade. O uso de máscaras em repartições públicas e em estabelecimentos comerciais de Pimenteiras se tornou obrigatório por meio de decreto do Prefeito Olvindo Dondé.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

