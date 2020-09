MDB LANÇA JOVEM EMPRESÁRIO CLEITON CAPANEMA PARA PREFEITO DE CEREJEIRAS E CHICÃO COMO VICE-PREFEITO

Em convenção realizada nesta quarta-feira (16/09) pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB e lançou o empresário Cleiton Capanema como candidato a prefeito de Cerejeiras e como vice-prefeito Chicão do Banco (PSB), evento que seguiu à risca as medidas de segurança e higiene sanitária para evitar contaminação do novo coronavírus.

O pré-candidato Cleiton diz que escolheu o MDB pela história do partido e por suas lideranças, “O MDB é um partido de referência nacional, de luta democrática. Eu me sinto extremamente confortável. Vamos mudar a forma de fazer política em Cerejeiras”, comentou Cleiton.

Segundo o pré-candidato a prefeito disse que. “Quer uma candidatura coesa, limpa e com grandes projetos para governar. Iremos respeitar os outros candidatos, mas queremos lutar para chegar na prefeitura e temos uma possibilidades real neste pleito de 2020. Foi uma surpresa para mim e minha família, receber esse convite e estamos com nosso nome à disposição”, disse Capanema.

Com a pré-candidatura de Cleiton, o município de Cerejeiras tem três siglas partidárias para concorrer neste pleito de 2020.

FONTE: WILMER G. BORGES/DA REDAÇÃO DO HJERONDNIA

