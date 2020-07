MAURÃO DE CARVALHO TEM CONTAS APROVADAS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ALE QUE CUSTOU R$ 110 MILHÕES

“Sempre procurei tratar a construção desse prédio dentro da economicidade e da lisura”, garante ex-deputado

O Tribunal de Contas do Estado julgou as contas e aprovou, como regular, o dispêndio feito pelo Poder Legislativo na gestão Maurão de Carvalho, na construção do edifício sede da Assembleia Legislativa do Estado.

O julgamento foi feito pelos conselheiros substitutos Francisco Júnior Pereira da Silva, Omar Pires Dias e Erivan Oliveira da Silva.

No parecer que referendou o dispêndio feito com pagamento de medições, os conselheiros assim se expressaram:

“Considerar regular a execução do contrato nº 015/GP/2009, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE) e a empresa (Engecom) Engenharia Comércio e Indústria Ltda., tendo como objeto a construção do edifício sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE), referente às medições da 11ª até a 69ª”.

A obra teve um custo total de R$ 110 milhões e foi recentemente concluída.

Ao se reportar sobre o assunto, o ex-presidente do Legislativo Estadual, Maurão de Carvalho, disse que já esperava a aprovação: “Sempre procurei tratar a construção desse prédio dentro da economicidade e da lisura que devem nortear o gestor, no manuseio da verba pública. Recebo este julgamento com satisfação. Aproveito para agradecer aos conselheiros”, finalizou.

Confere a Certidão de Julgamento:

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SESSÃO VIRTUAL N. 0003 DE 15/06/2020 A 19/06/2020

Órgão Julgador: Pleno

N. da Sessão Virtual: 0003

Pauta disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado

de Rondônia n. 2125, de 05/06/2020 – Publicação em 08/06/2020

Processo-e n. 03667/13 – Contrato

Apensos: 00957/18

Responsáveis: Mauro de Carvalho – CPF nº 220.095.402-63, Engecom Engenharia

Comercio E Industria Ltda, José Hermínio Coelho – CPF nº 117.618.978-61, Carlos

Roberto Alves de Souza – CPF nº 106.433.542-04, ARGAS CHRISPIM DE ALMEIDA – CPF

nº 033.363.522-15, ARILDO LOPES DA SILVA – CPF nº 299.056.482-91, Carlos Venicius

Parra Motta – CPF nº 860.456.527-20, Rodney Ribeiro de Paiva – CPF nº 361.636.436-15,

Kruger Darwich Zacharias – CPF nº 183.056.871-04

Assunto: Contrato – Nº 015/GP/2009

Jurisdicionado: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Advogados: Demétrio Laino Justo Filho – OAB Nº. 276, Manoel Veríssimo Ferreira Neto –

OAB Nº. 3766, RAISA ALCANTARA BRAGA – OAB Nº. 6421, Nelson Canedo Motta – OAB

Nº. 2721, Igor Habib Ramos Fernandes – OAB Nº. 5193, Gustavo Nóbrega da Silva – OAB

Nº. 5235, Marcelo Estebanez Martins – OAB Nº. 3208/RO

Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVANOLIVEIRA DA SILVA

Presidente da Sessão: EDILSON DE SOUSA SILVA

Procurador-Geral: ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS

Julgadores

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO – FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO – OMAR PIRES DIAS

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO – ERIVANOLIVEIRA DA SILVA

Suspeitos

CONSELHEIRO – JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

CONSELHEIRO – VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

CONSELHEIRO – FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

CONSELHEIRO – BENEDITO ANTÔNIO ALVES

Observação: Sustentação oral do Senhor Marcelo Estebanez Martins – OAB n. Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho – Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 1-2

Documento eletrônico assinado por CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER em 30/06/2020 15:26.

Documento ID=907039 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Pag. 19992

TCE-RO

Pag. 19992

03667/13

3208/RO, representante legal da empresa Engecom Engenharia, Comércio e Indústira

Ltda.

CERTIFICO e dou fé que Pleno ao apreciar o presente processo, em sessão

virtual, proferiu a seguinte decisão: Considerar regular a execução do contrato n.

015/GP/2009, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE) e a

empresa Engecom Engenharia Comércio e Indústria Ltda., tendo como objeto a

construção do edifício sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE),

referente às medições da 11ª até a 69ª; aplicar multa ao Senhor Kruger Darwich Zacharias,

nos termos do voto do relator, por unanimidade.

Porto Velho, sexta-feira, 19 de junho de 2020

(Assinado Eletronicamente)

CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER

Diretora do Departamento do Pleno

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho – Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 2-2

Documento eletrônico assinado por CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER em 30/06/2020 15:26.

Documento ID=907039 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Fonte: Extra de Rondonia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments