MAIS SAÚDE PARA VILHENA: UNESC ENTREGA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE AFONSO MANSUR PARA A PREFEITURA

Entre de chave simbólica aconteceu na manhã deste sábado, 21: atendimentos começam na segunda-feira

A Saúde de Vilhena ganhou na manhã deste sábado mais uma unidade de saúde reformada e ampliada. O posto de saúde Afonso Mansur, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, foi totalmente revitalizado pela Unesc, que entregou o prédio pronto hoje para a Prefeitura de Vilhena através da chave simbólica repassada do diretor institucional da faculdade, Antônio Carlos Nascimento, para o prefeito Eduardo Japonês.

“Este é um momento delicado para a Saúde do país e do mundo. Veio em muito boa hora a entrega da obra, visto que os postos de saúde serão uma ferramenta fundamental no combate à pandemia que vivemos. Agradeço ao empenho e dedicação da Unesc em realizar essa obra importante para Vilhena”, garantiu o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick, também estava na cerimônia, que foi reduzida e limitada devido às normas de segurança contra o coronavírus (covid-19). “O município tem uma parceria importante com a Unesc e agora, com o foco nas ações de combate ao covid-19, a Atenção Básica fará um grande papel em diagnosticar todos aqueles que sentirem sintomas parecidos com gripe e sejam suspeitos de ter coronavírus”, revela Afonso.

De acordo com Antonio Nascimento, a obra, avaliada em R$ 500 mil, envolveu utilização de material de boa qualidade, desde o porcelanato do piso até as portas e janelas de vidro temperado. “A reforma da unidade básica foi feita com recursos da Unesc como contrapartida da faculdade ter instalado o curso de medicina em Vilhena. Fizemos o projeto pensando em sua utilização, pois será adotado como a ‘Unidade Básica de Saúde laboratório’, para receber as mudanças que o projeto de Planificação da Atenção Básica está implantando em todo o país”, explica.

Este poderoso mecanismo de padronização da saúde vai nivelar o atendimento, o cadastro e o acompanhamento dos agentes comunitários de saúde, com melhorias e adequações físicas.

FONTE: Semcom

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments