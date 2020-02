LUIZINHO GOEBEL VISITA O SHOW RURAL COOPAVEL E CONVIDA EXPOSITORES PARA CONHECEREM FEIRA DE EXPOSIÇÕES EM RONDÔNIA

Feira em Cascavel movimenta o setor agropecuário do Brasil trazendo grandes expectativas para os produtores

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) está em Cascavel, no estado do Paraná, visitando e conhecendo as novidades que traz neste ano a 32ª edição do Show Rural COOPAVEL – considerada como uma das maiores feiras de conhecimento, inovação e tecnologia do Brasil.

Goebel faz parte da comitiva rondoniense formada pelo vice-governador, José Jodan, do secretário de agricultura, Evandro Padovani e do deputado estadual, Ezequiel Neiva.

Conforme o parlamentar, a ida à feira tem um objetivo: convidar as várias empresas que estão expondo no local, bem como aos inúmeros investidores, a conhecerem e participarem da Rondônia Rural Show, considerada a maior feira de agronegócios da região norte do país, que neste ano será realizada de 26 a 30 de maio em Ji-Paraná.

“Nossa vinda à feira está sendo muito produtiva. Estou impressionado com os experimentos e tecnologias que estão sendo apresentados aos agropecuaristas e a todos os visitantes. Eventos como o Show Rural Coopavel precisam ser destacados e reproduzidos, pois contribuem para acelerar o acesso dos produtores a novos conhecimentos, que fazem muita diferença nas suas atividades agropecuárias. Quanto mais conhecimentos adquirirem, melhores resultados obterão!”, destacou ele.

Durante o evento, o parlamentar aproveitou também para conhecer o funcionamento da Central de Abastecimento do Paraná (CEASA/PR) e do Banco do Alimento. A implantação do Ceasa em Rondônia é uma das metas do atual governo, uma vez que irá valorizar o homem do campo, dará apoio ao pequeno e ao médio produtor rural e gerará muitos empregos e renda à população.

