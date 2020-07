LUIZINHO GOEBEL SOLICITA QUE GOVERNO ABASTEÇA HOSPITAIS RONDONIENSES COM MATERIAIS E INSUMOS

A medida se faz necessária considerando que nesse período de pandemia os hospitais estão tendo gastos maiores com medicamentos

O deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), apresentou na última sessão ordinária da Assembleia Legislativa algumas reivindicações. Entre os pleitos apontados, o parlamentar indicou ao Governo do Estado de Rondônia que por meio da Secretaria de Estado em Saúde (SESAU) disponibilize medicamentos e insumos para os hospitais dos municípios de Seringueiras, Nova Brasilândia D’Oeste, Machadinho do Oeste e São Miguel do Guaporé.

Goebel ressaltou que tal solicitação se faz necessária tendo em vista que a disponibilização de remédios e insumos hospitalares para os referidos municípios irão contribuir com melhor atendimento à população, considerando que nesse período de pandemia pela Covid-19 os hospitais estão tendo gastos maiores com medicamentos.

Após passar pelos trâmites regimentais da Assembleia Legislativa, a solicitação do parlamentar foi encaminhada ao governo para as providências necessárias.

