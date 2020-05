LUIZINHO GOEBEL SOLICITA INFORMAÇÕES DA ATUAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL NA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO CONE SUL

No requerimento o parlamentar requer dados detalhados dos repasses em 2019 e 2020

Na última sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), apresentou à Mesa Diretora da Casa de Leis, requerimento solicitando ao governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (PSL), informações sobre convênios, recursos, parcerias, repasses financeiros e/ou qualquer tipo de apoio realizado pelo governo relacionado à saúde pública nos municípios do Cone Sul.

No documento, Goebel ressalta a urgência nas informações que devem ser elaboradas do dia 01 de janeiro de 2019 a 12 de maio de 2020.

Para o parlamentar, o pedido é importantíssimo, uma vez que apenas assim poderão ter conhecimento do cenário real da saúde pública nos sete municípios que fazem parte da região do Cone Sul do estado de Rondônia (Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia).

“Precisamos saberá como está o sistema público de saúde nos municípios e fazer as devidas fiscalizações, ainda mais nessa época de pandemia”, pontuou Goebel.

Texto: Assessoria de Imprensa

Foto: ALE/RO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

