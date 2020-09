LUIZINHO GOEBEL SOLICITA AO GOVERNO NOTEBOOKS E VEÍCULOS PARA AS REGIONAIS DA EMATER EM RONDÔNIA

A solicitação busca atender os extensionistas de Machadinho do Oeste e Urupá

Nesta semana o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) solicitou junto ao Governo do estado de Rondônia melhores condições de trabalho para os extensionistas e técnicos da Entidade Autárquica de Assistência técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO).

De acordo com o parlamentar, os pedidos que incluem disponibilização de notebooks e veículos facilitarão as atividades laborais dos profissionais nos municípios de Machadinho do Oeste e Urupá, que dependem do equipamento e do veículo para realizar atividades indispensáveis nas propriedades rurais.

“Os extensionistas da Emater precisam de melhores condições de trabalho para atender os produtores rurais de nosso estado. Por isso, solicitei ao governador que disponibilize equipamentos de informática para que os eles [extensionistas e técnicos] possam executar suas atividades laborais no local reforçando as ações desenvolvidas em campo”, afirmou o parlamentar.

Goebel ainda destacou a necessidade da aquisição de veículos novos para as regionais, tendo em vista que por muitas vezes os profissionais precisam percorrer grandes distâncias para chegar até as propriedades de vários produtores que precisam de assistência técnica. Mas, devido à carência de veículos essas visitas se tornam inviáveis e impedem que os servidores tenham o bom desempenho de suas atividades.

Fonte e Foto: Assessoria Parlamentar

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

