LUIZINHO GOEBEL REIVINDICA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS MUNICÍPIOS DE COLORADO DO OESTE E CABIXI

A Linha Zero Eixo encontra-se em situação precária, em péssimo estado de conservação, colocando em risco a vida das pessoas que delas se utilizam

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) reivindicou na sessão da semana passada da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia/ALE-RO; ao Governo do Estado de Rondônia através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços (DER), para realizar a recuperação das estradas com cascalhamento, patrolamento, abertura das laterais e bota fora para o escoamento das águas da chuva, na Linha Zero Eixo no município de Colorado do Oeste até o Distrito de Planalto São Luiz no município de Cabixi.

Luizinho Goebel, em sua reivindicação ressalta que o trabalho de recuperação se faz necessário tendo em vista que a Linha Zero Eixo, que liga o município de Colorado do Oeste até o Distrito de Planalto São Luiz no município de Cabixi, é essencial para o deslocamento de pessoas que ali residem, bem como para o escoamento da produção agrícola da região.

“A referida estrada rural encontra-se em situação precária, em péssimo estado de conservação, colocando em risco a vida das pessoas que delas se utilizam”. Baseado nesta argumentação, o deputado Luizinho Goebel solicita ao governo do Estado e ao residente do DER de Colorado do Oeste, a pronta recuperação da estrada.

De acordo com o parlamentar, a indicação apresentada na Assembleia Legislativa exige urgência no atendimento. É uma reivindicação de toda a comunidade coloradense e cabixiense, para que o órgão competente viabilize a recuperação e melhoria das estradas vicinais de grande importância numa região com grande potencial agrícola e agropecuário.

“É indispensável ressaltar ainda a relevante importância das estradas vicinais para a economia dos municípios de toda a região e para o escoamento da forte produção agrícola, voltada especialmente para a produção de soja, arroz e milho”. Acrescenta o parlamentar, que sinaliza como prioritárias providencias com o patrolamento e encascalhamento das estradas vicinais.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments