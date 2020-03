LUIZINHO GOEBEL QUER QUE DETRAN E PREFEITURAS DESENVOLVAM AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO EM ESCOLAS DO CONE SUL

Diretor geral do Detran irá percorrer os municípios do interior nas próximas semanas

Nesta semana o deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), se reuniu com o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado (DETRAN/RO), Neil Aldrin Faria Gonzaga para discutir dois assuntos de grande relevância: educação para o trânsito nas escolas e a reforma do prédio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) em Vilhena.

No primeiro ponto da pauta, Goebel destacou a importância da realização de ações sobre educação no trânsito nas escolas públicas dos municípios do interior do Estado, por meio de parcerias com as prefeituras.

Para o parlamentar, é necessário que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) desenvolva e invista em programas e propostas educacionais focados no trânsito dentro dos centros educativos. Dessa forma, será possível orientar todo o corpo docente e, principalmente, os alunos – estes últimos condutores do futuro – sobre os tipos de acidentes e quais são as suas consequências, regras de trânsito, equipamentos de segurança e o comportamento que cada um deve ter no trânsito.

“Nos próximos dias o diretor Gonzaga irá percorrer os municípios do Cone Sul para fechar ótimas parcerias com as prefeituras na tentativa de reduzir altos índices de acidentes no trânsito”, destacou.

REFORMA ESTÁ ASSEGURADA

Outro assunto discutido no encontro, é a reforma do espaço físico da Ciretran em Vilhena que está incluso no planejamento de ações que o governo de Rondônia irá desenvolver este ano nas Ciretran´s do Estado.

“Durante o encontro com o diretor geral do Detran questionei também como está o planejamento para a reforma do prédio. No dia foi me informado que o recurso já está assegurado e, logo mais a unidade será reformada melhorando as condições de trabalho dos servidores, bem como do atendimento ao público. Com isso, haverá mais conforto, comodidade, acessibilidade e segurança para o público externo e interno”, salientou o parlamentar.

