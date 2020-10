LUIZINHO GOEBEL QUER ASFALTAMENTO DE TRECHO NA RO-205 ENTRE MACHADINHO DO OESTE E CUJUBIM

Parlamentar apresentou indicação para que seja feita a pavimentação asfáltica de 3.5 km

Em busca de melhorias para os municípios rondonienses, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) vem fazendo indicações ao governo do estado para que, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), realize a pavimentação de estradas no asfaltadas das cidades tanto no perímetro urbano quanto no rural.

Nesta semana, o parlamentar estadual realizou uma indicação ao Poder Executivo, e nele solicitou que o órgão estadual realize a pavimentação de 3.5 quilômetros de estrada sem asfalto na RO-205, entre Machadinho d’Oeste e Cujubim.

Conforme Goebel, recentemente a equipe do DER entregou 900 metros de obra de pavimentação asfáltica naquela rodovia. Contudo, por falta do asfaltamento num trecho de 3.5 quilômetros, um laticínio encontra-se com 70% da sua produção parada, pois o acesso ao local é difícil, impossibilitando a ida e vinda de veículos pesados e de trânsito frequente.

Para o deputado, a solicitação se faz necessária, uma vez que com a chegada do asfalto naquela região muitas famílias serão beneficiadas, o escoamento da produção local irá melhorar consideravelmente e, ainda, será possível gerar empregos, já que será retomado os trabalhos no laticínio, necessitando, assim, a contratação de pessoas para o desenvolvimento do trabalho.

