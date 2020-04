LUIZINHO GOEBEL PROPÕE AMPLIAÇÃO DO PAA PARA QUE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA SEJAM BENEFICIADAS

Deputado acredita que medida pode gerar novo pilar econômico e social para o estado

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) apresentou ao governador de Rondônia, Marcos Rocha e ao titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) Evandro Padovani pedido para que o governo do estado possa estender a aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar de modo que sejam inseridos em programas sociais que atendam famílias de baixa renda em todos os municípios de Rondônia.

A ideia, de acordo com o deputado, tem como objetivo o desenvolvimento de políticas públicas que possam garantir a estruturação de dois setores importantes da sociedade: a agricultura de pequeno e médio porte, e também as ações de desenvolvimento social. A execução do projeto defendido pelo deputado tem mote no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Goebel defende que o governo pode ampliar o trabalho deste programa e comprar mais produtos da agricultura familiar para atender não apenas a merenda escolar – como atualmente acontece – mas também as famílias de baixa renda. No seu entendimento, o deputado acredita que a sociedade de Rondônia só tem a ganhar com essa expansão: “Vamos poder proporcionar alimentação de melhor qualidade às famílias de baixa renda, proporcionar mais dignidade a essas pessoas e ao mesmo tempo garantir renda ao pequeno produtor”, defendeu o deputado.

Luizinho enfatiza a importância da estruturação do homem do campo e a importância do governo do estado neste trabalho. “Com mais recurso girando na mão do produtor, teremos mais postos de trabalho, mais comida na mesa do rondoniense e a consolidação de um novo pilar econômico em nossa estrutura social. Este projeto é um investimento no estado de Rondônia”, arremata o deputado.

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONNIA

